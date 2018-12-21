12月21日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1141.12，1元人民币兑韩币的汇率是1比170.66。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1101.88，1元人民币兑韩币的汇率是1比154.42。12月21日韩国综合股价指数（KOSPI）以2061.49点收盘，上涨1.37点，涨幅0.07%。科斯达克指数（KOSDAQ）以673.64点收盘，上涨5.51点，涨幅0.82%。