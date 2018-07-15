国际油价跌幅近半 国内汽油价格小幅下跌16%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国内汽油和柴油价格受国际油价下滑影响，连续7周走低。近期，国内汽油平均价格跌至1400韩元区间，创两年来新低。据展望，油价极有可能继续下降，不久将跌至1300韩元区间。据韩国石油公社的油价信息网站Opinet22日的数据显示，本月第三周全国加油站销售的一般汽油价格比前一周每升下降25.3韩元，达每升1426.5韩元。国内油价在7周时间里已下降263.6韩元，创2016年11月第四周（1424.2韩元/升）以后，2年1个月来的最低值。油价最低值为20日报出的每升1417.5韩元。汽车用柴油价格也在过去一周下降了20.7韩元，为每升1320.4韩元，达去年11月第四周（1318韩元/升)以来的最低值。按地区来看，首尔的汽油平均价格为每升1535.1韩元，比前一周下降17.6韩元，但仍比全国平均价格高出108.6韩元。全国油价最低的大邱地区平均汽油价格下降21.5韩元，达每升1385.0韩元，进入1300韩元区间。韩国石油公社表示，国际油价受美国上调基准利率和原油供大于求的影响，出现大幅下跌。国内石油产品的价格也将受国际油价下跌和政府下调燃油税的影响持续下滑。但有观点指出，国内油价并没有因近期国际油价下跌和政府下调燃油税而出现大幅下滑。近期，国际油价大幅下降，2个月时间里跌幅达50%，韩国政府又在近期临时下调了燃油税，但最近7周，韩国汽油价格仅下降了15.7%。另外，韩国主要进口的迪拜原油价格比前一周下降了2.9美元，跌至每桶56.4美元。