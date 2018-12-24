12月24日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1144.89，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.17。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1105.51，1元人民币兑韩币的汇率是1比154.87。12月24日韩国综合股价指数（KOSPI）以2055.01点收盘，下跌6.48点，跌幅0.31%。科斯达克指数（KOSDAQ）以669.79点收盘，下跌3.85点，跌幅0.57%。