韩政府决定将带薪休假时间反映在最低工资上 在野四党反应不一

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韩国国际广播电台报道：韩国政府24日决定将带薪休假时间反映在最低工资上。对此，自由韩国党、正未来党、民主和平党和正义党发表了不同立场。此外， 在野四党还围绕不将经劳资协商设立的假日反映在最低工资上的问题发表了不同立场。在野四党围绕劳动问题的意见分歧非常明显。但执政党共同民主党并未另行发表评论。据分析，在《最低工资法》施行令修正案再次被提交国务会议审议的情况下，共同民主党将视31日举行的国务会议的结果再采取行动。24日，由国务总理李洛渊主持召开的国务会议就包括上述内容的《最低工资法》施行令修正案进行了讨论。保守派自由韩国党和正未来党对此表达了强烈抗议。自由韩国党首席发言人尹永硕当天发表评论称，虽然政府表示，决定不将经劳资协商设立的假日反映在最低工资上，但这种假日一年中也没有几天，影响并不大，这是典型的“作秀式”政策。正未来党首席秘书金三和也发表评论称，文在寅政府采取不看、不听的不通举措，强行推进新的《最低工资法》、每周最长52小时工作制以及将带薪休假时间反映在最低工资上等方案。明年韩国经济肯定会陷入严重衰退，就业形势也将严重恶化。但民主和平党首席发言人朴珠贤则表示，上调最低工资和缩短工作时间的方向是对的，但政府不应介入民间领域，而应通过预算编排，集中力量消除两极化现象。