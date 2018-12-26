12月26日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1145.39 1元人民币兑韩币的汇率是1比171.49。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1106.01，1元人民币兑韩币的汇率是1比155.17。12月26日韩国综合股价指数（KOSPI）以2028.01点收盘，下跌27.00点，跌幅为1.31%。科斯达克指数（KOSDAQ）以665.74点收盘，下跌4.05点，跌幅0.60%。