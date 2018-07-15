坡州至首尔江南GTX-A线地铁开工 预计2023年完工

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韩国国际广播电台报道：首都地区广域快行A线地铁（GTX-A）建设项目27日开工，预计2023年完工。国土交通部表示，已批准GTX-A线（坡州云井至首尔江南三成）项目实施计划，27日下午1时在高阳市韩国国际会展中心举行开工仪式。国土交通部长官金贤美、GTX-A线途经各地区自治团体长、地区国会议员以及民众等600余人出席当天的活动。金贤美在当天的活动中表示，经过10年以上的等待，今天终于为GTX-A线项目迈出了第一步，希望今天的开工仪式为因长期以来遭遇交通难而感到不便的民众带来一丝希望和安慰。金贤美称，交通便利后节省下来的时间将让我们的生活变得更加丰富，为国家经济发展做后盾。GTX是韩国国内最初建设的深度较高的市区高速地铁，将在地下40米深处挖掘通行隧道，列车最高时速可达200公里。建成后，从首都外围地区进入首尔市中心仅需20分钟，将成为首都圈第二和第三期新城与首尔之间的主要交通网。GTX-A线纵贯首都圈南北地区，全长83.1公里，经由坡州、一山、三成等地，共有10个地铁站，平均时速为100公里。国土交通部表示，GTX -A线竣工后可产生11.9万亿韩元的生产效果，且可产生5万亿韩元左右的附加价值，创造9.3万个工作岗位。