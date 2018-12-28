12月28日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1135.22，1元人民币兑韩币的汇率是1比170.60。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1096.18，1元人民币兑韩币的汇率是1比154.36。12月28日韩国综合股价指数（KOSPI）以2041.04点收盘，上涨12.60点，涨幅为0.62%。科斯达克指数（KOSDAQ）以675.65点收盘，上涨7.77点，涨幅1.16%。