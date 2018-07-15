5成国民将北韩视为合作对象

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韩国国际广播电台报道：KBS以“2019年南北韩关系前景”为主题进行了一项民意调查。结果显示，60.3%的受访者表示“今年南北韩关系将比2018年更好”。30.4%的受访者表示“今年南北韩关系与去年差不多”。9.3%的受访者称“今年南北韩关系将会恶化”。在对北韩认识方面，将北韩视为合作对象的受访者最多，占49.7%。有29.6%的受访者将北韩视为警戒对象。10.6%的受访者将北韩视为敌对势力。在将北韩视为警戒对象或敌对势力的受访者中，男性（46.1%）多于女性(34.4%)。以年龄来看，20岁以下和60岁以上人群对北韩采取警戒或敌对态度的人较多，分别占比43.4%和57.9%。在韩半岛完全无核化进展方面，5成以上（50.4%）受访者认为“北韩无核化不会迅速取得进展”。其中，13.2%的受访者认为“不会实现无核化”。37.2%的受访者认为“只会在极少部分取得进展”。在问及南北韩关系最迫切需要解决的问题时，回答“应定期举行离散家属团聚活动”的人最多，占44.1%。然后依次为“连接南北韩铁路和公路”、“重启开城工业园区”等。KBS放送文化研究所于去年12月21日至24日，以全国1079名19周岁以上男女为对象，通过网络问卷调查的方式进行此次民意调查。本次调查可信度为95%，误差范围为±2.98个百分点。