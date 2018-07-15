文在寅总统国政支持率达55%

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韩国国际广播电台报道：在迎接2019年之际，KBS进行了一项有关文在寅政府国政运营的民意调查，对进入执政第三年的文在寅总统进行了评价。结果显示，55.2%的受访者对文在寅总统履职给予积极评价，给予负面评价的受访者达41.7%。与KBS去年进行的两次民意调查结果相比，给予积极评价的受访者比重大幅下降。从不同国政领域来看，将南北韩关系和外交政策视作文在寅总统最大成果的受访者最多。在问到文在寅总统今后最应重视的领域时 ，回答“工作岗位问题”的受访者最多，尤其是20多岁受访者在这方面的呼声较高。在整体经济政策上，65%的受访者表示“文在寅总统在经济政策方面没有取得成果”，只有33%的受访者表示“取得了成果”。在今后的经济政策方向和速度上，20.8%的受访者表示“需继续维持现有政策方向，并进一步提高速度”，9.2%的受访者说“需继续维持现有政策方向和速度”，27.7%的受访者表示“政策方向是对的，但需要调整速度”，40%的受访者表示“需要改变政策方向”。在政党支持率方面，执政党共同民主党支持率最高，达41.1%。然后依次为自由韩国党13.5%、正义党9.8%、正未来党7.8%和民主和平党1.5%。KBS委托韩国Research于去年12月28日和29日，以全国1000名19周岁以上男女为对象，通过电话方式进行此次民意调查，可信任度为95%，误差范围在±3.1个百分点。