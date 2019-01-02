1月2日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1139.09，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.25。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1099.91，1元人民币兑韩币的汇率是1比154.95。1月2日韩国综合股价指数（KOSPI）以2010.00点收盘，下跌31.04点，跌幅1.52%。科斯达克指数（KOSDAQ）以669.37点收盘，下跌6.28点，跌幅0.93%。