1月4日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1144.17，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.76。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1104.83，1元人民币兑韩币的汇率是1比155.42。1月4日韩国综合股价指数（KOSPI）以2010.25点收盘，上涨16.55点，涨幅0.83%。科斯达克指数（KOSDAQ）以664.49点收盘，上涨7.47点，涨幅1.14%。