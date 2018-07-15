文正仁：北韩采取果断行动美国解除部分制裁才会找到突破口

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韩国国际广播电台报道：针对目前美北间无核化谈判陷入僵局一事，韩国总统统一外交安保特别助理文正仁5日表示，北韩采取果断的行动，美国也部分解除对北韩制裁，才会找到突破口。文正仁当天接受电台采访时作出了上述表示。他说，必须有一方先作出让步，但这并不容易。他说，北韩除了废除丰溪里核试验场之外，并未采取其他行动，北韩宣称已爆破丰溪里核试验场的三分之二，这一点也有待查证。他还说，美国有国会、有智囊团，还有新闻媒体，特朗普如果果断地向北韩提供支援，必定会遭到攻击，所以说，北韩必须采取具体行动，如此双方关系才能获得改善。一直以来，双方是通过对话解决问题，今后必须改为采取实际行动。针对有人认为，比起美北关系，南北韩关系发展得太快。文正仁说，文在寅总统的看法是即使美北关系受挫，如果南北韩关系良好，便可从中进行调解，说服北韩，为美北关系的发展起到积极作用。他还说，美国是个霸权主义国家，所有的问题均按照本国的方式解决，可是我们知道，美国的方式并不总是正确的。有关金正恩推迟首尔访问是由于参谋人员反对的传闻，他说，的确如此。去年9月19日他在访问平壤，在玉流馆共进午餐时，坐在他旁边的一位统一战线部高级官员对他说，包括劳动党副委员长金永哲在内，所有的人都劝委员长不要前往首尔，委员长却执意访问首尔。