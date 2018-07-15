联合国特别报告员：北韩应扩大与联合国人权机构的合作

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韩国国际广播电台报道：正在韩国进行访问的联合国北韩人权特别报告员托马斯·奥吉亚·昆塔纳7日同韩国外交部和统一部次官商讨北韩人权问题。韩国外交部表示，昆塔纳当天来到首尔都染洞外交部办公大楼，与外交部第二次官李泰镐会面。昆塔纳在会面中对韩半岛无核化与构筑和平机制的最新进展表示欢迎，并表示支持韩国政府为此付出的努力。昆塔纳还强调，北韩应扩大与包括联合国人权机构在内的国际社会的合作，实现人权领域的进步。李泰镐次官说明了韩半岛无核化及和平进程，以及在此过程中签署并履行了离散家属团聚和送还美军遗骸等人道主义领域协议。他还希望今后通过南北韩关系发展和构筑和平机制，使北韩居民的人权状况得到切实的改善。昆塔纳当天下午与统一部次官千海成会面。会面前他向记者表示，从人权的角度来看，和平与和解的进程非常重要。他将与韩方商讨韩国政府对北韩人权问题的立场和行动计划。昆塔纳还表示，不会在会谈中提及去年11月失联的前北韩驻意大利代理大使赵成吉。昆塔纳将于3月向联合国人权理事会提交北韩人权报告，此次访韩是为了收集所需材料。昆塔纳在韩期间，还将与政府部门人士、脱北居民、大韩红十字会、国家人权委员会及市民社会有关人士会面。