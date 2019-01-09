1月9日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1141.12，1元人民币兑韩币的汇率是1比172.28。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1101.88，1元人民币兑韩币的汇率是1比155.88。1月9日韩国综合股价指数（KOSPI）以2064.71点收盘，上涨39.44点，涨幅1.95%。科斯达克指数（KOSDAQ）以679.74点收盘，上涨11.25点，涨幅1.68%。