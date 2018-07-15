中北首脑会谈：期待第二次美北首脑会谈取得成果

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韩国国际广播电台报道：中国与北韩首脑8日在北京举行的第四次首脑会谈中再次确认韩半岛无核化立场，期待第二次美北首脑会谈取得成果。中国国家主席习近平对美北首脑会谈和南北韩改善关系表示了支持，且强调了中国担任的角色。北韩国务委员长金正恩表示，第二次美北首脑会谈将会有所成果。据中方媒体报道，北韩国务委员长金正恩和中国国家主席习近平8日在北京人民大会堂举行的首脑会谈中，就加强两国关系、韩半岛无核化以及寻求政治解决达成了共识，并对美北举行第二次首脑会谈表示支持。据报道，习近平表示，今年以来，半岛形势发生积极变化。北韩为此作出了重要努力，我们对此表示赞赏。在半岛问题上，我们坚持实现半岛无核化目标、维护半岛和平稳定、通过对话协商解决问题。我们呼吁各方支持半岛北南双方改善关系，共同为劝和促谈作出切实努力。中方愿在半岛问题上继续发挥建设性作用，同包括北韩在内的各方一道努力，共同推动半岛形势走向缓和。金正恩表示，当前韩半岛形势开始向好发展。我们主动采取了措施，缓和紧张局势，提出了和平对话建议，致力于实现半岛无核化。我们决心将南北韩关系转变为和解合作的关系，举行首脑会晤，愿意同美方对话，举行美北首脑会谈。在这一进程中，我们希望同中方加强战略沟通，共同维护协商对话势头和半岛和平稳定。