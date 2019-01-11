1月11日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1136.03，1元人民币兑韩币的汇率是1比173.58。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1096.97，1元人民币兑韩币的汇率是1比157.06。1月11日韩国综合股价指数（KOSPI）以2075.11点收盘，上涨11.83点，涨幅0.57%。科斯达克指数（KOSDAQ）以686.21点收盘，上涨2.87点，涨幅0.42%。