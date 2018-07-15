韩国股市时隔3年再现外资净卖出

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韩国国际广播电台报道：据报道，韩国股市时隔3年再度出现外国投资者净卖出，上市证券连续两年出现净投资。韩国金融监督院的统计数字显示，去年外国投资者在韩国净卖出6.6780万亿韩元的上市股票，这是2015年外国投资者在韩国净卖出3.4590万亿韩元股票后，时隔3年再度出现外资净卖出。2016年和2017年，外国投资者分别在韩国净买入12.1090万亿和10.1800万亿韩元的股票。从国家来看，去年英国投资者在韩国国内净卖出8.8070万亿韩元的股票，其后依次为沙特阿拉伯（3.1310万亿韩元）、荷兰（2.9080万亿韩元）、开曼群岛（2.8060万亿韩元）和卢森堡（1.3950万亿韩元）。另外，美国投资者在韩国国内买入了价值7.3170万亿韩元的股票，其后依次为中国香港（1.0150万亿韩元）、中国（8830亿韩元）、日本（7690亿韩元）和法国（5440亿韩元）。截至去年底，外国投资者在韩国国内股票市场的持股额为509.7200万亿韩元，占市价总值的31.3%，持股额较前一年减少19.8%。其中，美国投资者持有218.2930万亿韩元的股票，占整体外国投资者持股额的42.8%，其后依次为英国（41.6210万亿韩元）、卢森堡（31.9630万亿韩元）和新加坡（27.8930万亿韩元）。而日本和中国投资者分别持有12.4870万亿和10.0660万亿韩元的股票，各占2.4%和2.0%。另外，去年外国投资者对韩国国内上市证券的投资规模有所增加，共投资15.6250万亿韩元，净投资规模增加了65.4%。虽然外国投资者在去年一年间净买入50.9300万亿韩元的上市债券，但有35.3050万亿韩元的债券进行了到期偿还。以去年年末为准，外国投资者在韩国国内持有113.7970万亿韩元的上市债券，占总额的6.6%。