韩《网络银行法》17日生效

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韩国国际广播电台报道：本月17日起，《网络银行法》正式生效。该法律生效后，两大纯网络银行Kakao银行和K银行的大股东Kakao和KT将着手进行资本率变更工作，以成为各自网络银行的最大股东。而在3月，第三和第四家网络银行的候选也将确定，Interpark已确定出马竞标，IT业的最大热门Naver也极有可能参与其中。金融当局14日表示，《网络专业银行特别法》去年9月获国会通过，并将于17日正式生效。该法律规定，将产业资本在银行资本中所占比重的上限从4%（无表决权时10%）上调至34%，但该产业资本仅限于革新信息通信技术企业。现行《公正交易法》限制企业集团出资，原则上防止财阀控制银行，但将信息通信业中坚集团排除在外，以使其成为金融改革的催化剂。目前，Kakao银行和K银行的最大股东并非Kakao和KT，而是韩国投资金融持株和友利银行。因为Kakao和KT属于集团企业，因此在银行资本所占比重受限，无法成为最大股东。在《网络银行法》获国会通过后，银行和企业分离的限制规定得到缓解，Kakao和KT已与各股东签署股份买卖协定，并在该法律生效后展开工作，成为银行的最大股东。金融当局对此持谨慎态度称，以上工作需经过金融当局的批准，将在KaKao和KT正式提出申请2个月内作出判断。