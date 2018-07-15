韩日举行将军级会议 讨论日方巡逻机争议

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韩国国际广播电台报道：韩日军事当局14日在第三国新加坡举行将军级工作会议，讨论日方巡逻机争议。双方当天上午至深夜先后在韩日驻新加坡大使馆举行会议，但未能缩小意见分歧。据悉，日方在当天的会议中并未提交韩方一直要求提交的雷达频率资料。韩军消息人士透露，日方并未公开能证明其“韩国驱逐舰使用雷达照射日本巡逻机”说法的证据，只要求韩方交换日方所收集的部分数据信息和韩国“广开土大王”舰全部雷达系统信息。对此，韩方以信息不对称为由，拒绝接受日方要求，并提议以日本所说的雷达信息为基础，由双方专家进行相互验证。此外，韩方还根据《国际法》条款和案例，说明日本巡逻机低空飞行对韩方构成威胁的不正当性，并向日方提出抗议。当天，韩国国防部国际政策官李元翼、韩国海军中将夫石钟和日本防卫省防卫政策局局长石川武、航空自卫队中将引田淳分别代表双方出席会议。此前，日本政府主张，12月20日在东海海上搜寻北韩渔船的“广开土大王”舰使用火控雷达照射日本海上自卫队巡逻机，并公开了日本自卫队拍摄的现场视频。对此，韩方公布韩方拍摄的视频，反驳日方主张，并要求日方就其巡逻机低空飞行对韩方构成威胁道歉。韩日围绕日本巡逻机事件的争议愈演愈烈。