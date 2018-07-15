5成韩国20岁年龄段女性自认是女权主义者

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韩国国际广播电台报道：韩国女性调查研究院的调查结果显示，韩国20岁年龄段人群中，5成女性认为自己是女权主义者，另有1成男性也认为自己是女权主义者。韩国女性调查研究院去年7月和11月分两次针对“Me Too”（我也是）运动和惠化站示威等事件显现出的20岁年龄段男女对两性平等现状的认识情况进行了调查，结果显示，7月有48.9%的女性和14.6%的男性认为自己是女权主义者，11月有42.7%的女性和10.3%的男性认为自己是女权主义者。对“Me Too”运动的支持率方面，女性7月为88.8%，11月为80.2%，即约有8成女性支持该运动，而男性7月为56.5%，11月为43.6%，有近5成男性对此运动表示支持。在日常生活中对于女性的固有观念和差别对待的严重程度方面，7月分别有79.3%的女性和42.6%的男性认为“严重”，11月分别有73.6%的女性和33.1%的男性认为“严重”。另外，在韩国社会对女性的憎恶程度方面，7月分别有70.4%的女性和27.9%的男性认为“严重”，11月分别有69.4%的女性和28.5%的男性认为“严重”。对前忠清南道知事安熙正的一审判决结果的看法方面，69.8%的女性和44.6%的男性认为“判决不正确”。本次调查由韩国女性政策研究院于去年7月和11月针对1000余名19-29岁男女以电话问答和面对面调查方式进行，标本误差为95%，可信赖度为±3.1个百分点。