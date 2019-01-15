1月15日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1140.41，1元人民币兑韩币的汇率是1比174.06。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1101.19，1元人民币兑韩币的汇率是1比157.50。1月15日韩国综合股价指数（KOSPI）以2097.18点收盘，上涨32.66点，涨幅1.58%。科斯达克指数（KOSDAQ）以690.39点收盘，上涨7.30点，涨幅1.07%。