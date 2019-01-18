1月18日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1141.53，1元人民币兑韩币的汇率是1比173.61。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1102.27，1元人民币兑韩币的汇率是1比157.09。1月18日韩国综合股价指数（KOSPI）以2124.28点收盘，上涨17.22点，涨幅0.82%。科斯达克指数（KOSDAQ）以696.34点收盘，上涨9.99点，涨幅1.46%。