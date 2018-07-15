韩国人平均年龄10年增5岁 突破40大关

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韩国国际广播电台报道：据行政安全部居民登记人口统计调查结果显示，2008年以来的10年间，韩国人口增长了220万人，平均年龄增长5岁，已突破40岁大关。另外，女性人口逐渐超过男性，男女比例降至1以下。该统计结果显示，2018年韩国总人口为5182万6059人，比2008年增加228万5692人。平均每户家庭的人口从2008年的2.61人减至去年的2.35人。“一人家庭”数量从2008年的600余万户增至2018年的800余万户，而在此期间，4人以上家庭减少82万户。另外，韩国人口平均年龄从37岁增长至42.1岁，10年间增加了5.1岁。其中，男性平均年龄从35.9岁增加至40.9岁，女性从38.2岁增加至43.2岁。分析指出，以40岁为基准，40岁以下年龄段人口10年间减少了427万2000人，40岁以上年龄段人口增加了655万8000人，其中50岁以上年龄段人口增幅最大。在男女比例方面，2018年韩国男性人口比2008年增加104万3000人，达2586万6000人，女性则增加124万2000人，达2595万5000人。此前，韩国男性人口一直多于女性人口，但2015年女性人口比男性多出12966人，男女比例首次出现逆转，之后一直维持“女多男少”的状态。本次男女比例的统计方式是将男性人口数除以女性人口数，并按照四舍五入的原则，将该结果精确到小数点后3位，自2008年行政安全部首次公布居民登记统计结果后，男女比例一直维持在1.00。但去年的统计结果显示，男女比例首次达到0.966，差距进一步拉大。