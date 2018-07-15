韩国政府2018成绩单出炉

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韩国国际广播电台报道：韩国政府公布了针对43个中央行政机关进行的2018年度各部门业务评价结果。文在寅总统22日在国务会议上听取了国务调整室室长卢炯旭的“2018年度政府业务评价结果”报告。该评价结果将43个中央行政机关在工作岗位、国政课题和规制改革等6个大项上，按照优秀、一般和不足三个等级进行评价。统一部、科学技术信息通信部、农林畜产食品部、保健福祉部、国土交通部和海洋水产部获得了“优秀”。其中，统一部去年主导3次南北韩首脑会谈，为建立韩半岛和平机制奠定了坚实基础。而保健福祉部则在制定有针对性的福利制度方面获得了好评。相反，雇佣劳动部、教育部、法务部和环境部获得了“不足”的评价。雇佣劳动部虽然在2017年获得“优秀”评价，但去年在创造工作岗位方面没能取得突出业绩，因此获评“不足”。而教育部和环境部则分别因在调整高考制度过程中造成的混乱和国民对雾霾以及生活辐射方面的不满而得到了“不足”评价。国务调整室表示，制定与民众生活息息相关的政策、改善南北韩关系及引领第四次工业革命的政府机关获得了较高的评价。而在处理国政课题方面引起混乱或应急处理不当的政府机关获得了较低的评价。本次评价结果将通报给各政府机关，国务调整室将定期检查补充改善工作。