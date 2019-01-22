1月22日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1150.58，1元人民币兑韩币的汇率是1比174.19。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1111.02，1元人民币兑韩币的汇率是1比157.61。1月22日韩国综合股价指数（KOSPI）以2117.77点收盘，下跌6.84点，跌幅0.32%。科斯达克指数（KOSDAQ）以694.55点收盘，下跌1.07点，跌幅0.15%。