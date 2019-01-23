1月23日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1147.02，1元人民币兑韩币的汇率是1比174.26。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1107.58，1元人民币兑韩币的汇率是1比157.68。1月23日韩国综合股价指数（KOSPI）以2127.78点收盘，上涨10.01点，涨幅0.47%。科斯达克指数（KOSDAQ）以695.63点收盘，上涨1.08点，涨幅0.16%。