习近平发贺电祝贺文在寅生日 称非常重视韩中关系发展

韩国国际广播电台报道：适逢韩国总统文在寅的生日，中国国家主席习近平发来了祝贺他生日快乐的贺电。青瓦台24日通过SNS表示，中国驻韩大使邱国洪亲自向青瓦台秘书室长卢英敏转交了习近平主席的贺电内容。青瓦台表示，习近平主席在贺电中，祝贺文在寅总统生日快乐，还传达了非常重视韩中关系发展的信息，期待韩中关系在2019年更加巩固和亲密。