韩国防部：日方应出示“巡逻机争议”相应证据

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韩国国际广播电台报道：针对日方表示，韩国国防部出示的照片资料不能成为证明日本巡逻机低飞威胁韩国军舰的证据一事，韩国国防部表示，日方也应出示相应证据。韩国国防部发言人崔贤洙25日在记者会上，针对日本媒体报道日本首相官邸某高层宣称韩国国防部前一天公开的照片不能成为证据一事作出了上述表示。她说，如果日方认为韩国24日公开的“大祚荣”舰的雷达信息等不足以成为证据，那么日方也应出示相应的证据。韩国国防部24日出示的照片资料显示，日本巡逻机23日低飞威胁韩国“大祚荣”舰当时，“大祚荣”舰对空雷达显示的距离为0.3海里（约540米），高度为200英尺（约60米）。韩国军方表示，机器是不会说谎的，雷达显示的距离和高度是客观和科学的证据资料。国防部发言人崔贤洙在回答“日本主张本国巡逻机受到了威胁”的询问时表示，并非韩国军舰靠近日本巡逻机，而是日本巡逻机低飞靠近韩国军舰，从这一点各位就可知究竟哪方是威胁方。她还说，外国专家也认为，日本并没有实际证据资料，日本此举可能是为了获取韩国追踪雷达的有关资料，外国专家对韩方保持冷静克制表示了肯定。崔贤洙在谈到是否向美国说明了韩日“巡逻机争议”时表示，已多次向美方进行了说明，今后也会向美方进行说明，韩国政府认为应由韩日解决相关问题的立场没有变化。