1月25日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1141.32，1元人民币兑韩币的汇率是1比173.76。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1102.08，1元人民币兑韩币的汇率是1比157.22。1月25日韩国综合股价指数（KOSPI）以2176.88点收盘，上涨31.85点，涨幅1.48%。科斯达克指数（KOSDAQ）以711.86点收盘，上涨7.45点，涨幅1.06%。