慰安妇受害者金福东奶奶去世 在世者减至23人

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韩国国际广播电台报道：日军慰安妇受害老奶奶金福东（音）28日晚去世，享年94岁。金福东奶奶于2017年被确诊罹患大肠癌。不久前她的健康状况急剧恶化，被移送至医院，17天后离世。金福东奶奶1926年出生于庆尚南道梁山，1940年15岁时被强制带走，充当8年的慰安妇，度过了痛苦的岁月。金福东奶奶1992年3月揭发慰安妇真相，公开自己的受害情况。随后，她参加奥地利维也纳世界人权大会等活动，继续向世人昭告慰安妇受害事实，积极参与战争受害女性人权运动。金福东奶奶在生命最后关头也没有忘记对日本的愤怒。正义记忆连带代表尹美香（音）表示，金福东奶奶嘱咐我们继续为解决慰安妇问题作努力，并继续为在日朝鲜学校的孩子们提供支援。正义记忆连带决定为金福东奶奶举行名为“女性人权运动家金福东市民葬”的葬礼。金福东奶奶去世后，韩国在世慰安妇受害者减至23人。文在寅总统29日通过Facebook谈到金福东奶奶去世的消息时称，绝不会忘记纠正历史错误，将为仍在世的23名慰安妇受害者尽到责任。此外，朝野政界也对金福东奶奶去世表示哀悼，称她是向国际社会揭发慰安妇真相的献身者与和平运动家。韩国政界再次敦促日本就慰安妇问题真诚道歉。