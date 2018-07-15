韩政府决定免除23个项目预备可行性调查

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韩国国际广播电台报道：在投入大规模国家预算的项目中，总规模达24.1万亿韩元的23个项目被免除预备可行性调查。韩国经济副总理兼企划财政部长官洪楠基29日上午在政府世宗 办公楼召开的国家均衡发展项目新闻发布会上表示，接受了17个市道提出的32个项目的申请，规模达68.7万亿韩元，政府经国务会议议决，决定免除其中23个项目的预备可行性调查。洪楠基表示，人口较少，基础设施相对薄弱的非首都圈地区项目不容易通过预备可行性调查，导致新的大规模项目进展速度缓慢。政府在选定免除预备可行性调查对象的过程中，优先考虑有利于国家均衡发展和地区经济产生协同效益的项目。在所有免除预备可行性调查的项目中，除了通过研发投资培育地区战略的5个项目（规模达3.6万亿韩元）之外，其余项目均为社会间接资本项目，包括与构建连接全国的交通物流网有关的5个项目（10.9万亿韩元），以及与扩充道路和铁路等基础设施，为地区项目做后盾有关的7个项目（5.7万亿韩元）。韩国政府表示，虽然原则上未将首都圈项目包括在免除预备可行性调查对象之内。但出于其他考虑，将连接道峰山和抱川的首尔城市铁路7号线延长项目以及连接仁川永宗和信岛的南北韩和平道路等比较落后的边境地区项目列为免除预备可行性调查对象。政府表示，将截至2029年逐年推进此次公布的项目，年均投入金额达1.9万亿韩元，此举不会对政府中长期财政运营构成压力。