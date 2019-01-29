1月29日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1136.54，1元人民币兑韩币的汇率是1比173.75。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1097.46，1元人民币兑韩币的汇率是1比157.21。1月29日韩国综合股价指数（KOSPI）以2183.36点收盘，上涨6.06点，涨幅0.28%。科斯达克指数（KOSDAQ）以710.99点收盘，下跌3.27点，跌幅0.46%。