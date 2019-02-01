2月1日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1138.37，1元人民币兑韩币的汇率是1比174.09。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1099.23，1元人民币兑韩币的汇率是1比157.51。2月1日韩国综合股价指数（KOSPI）以2203.46点收盘，下跌1.39点，跌幅0.06%。科斯达克指数（KOSDAQ）以716.92点收盘，上涨0.06点，涨幅0.01%。