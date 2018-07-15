去年第四季度上市公司业绩欠佳

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韩国国际广播电台报道：金融信息企业Fn Guide日前透露，韩国上市企业去年第四季度的业绩欠佳。其中有半数上市企业业绩不振(earning shock)。据悉，在韩国上市企业中，截止1月底有83家企业发表了业绩，其中66.%的55家企业的营业利润没有达到所期待的水平。尤其是有44家企业的营业利润没有实现市场期待值的10%以上水平。即，去年第四季度韩国上市企业当中，有半数企业陷入业绩不振局面。韩国证券公司原先预计，SK innovation去年第四季度营业赤字为39亿韩元，但从今年1月底发表的营业数据显示，SK innovation去年第四季度的营业赤字为2788亿韩元，相当于当初所预期赤字的71倍。该公司透露，国际油价下跌、能源化工产品销售利润疲软等是该公司出现大规模赤字的主要原因。现代重工业因造船业绩不振，导致其营业额缩水、固定成本费用增加、船价上调计划被推迟、原材料价格上涨等，导致该企业去年第四季度的营业赤字出现了相当于预期值5.3倍的2030亿韩元。LG电子的智能手机事业萎靡不振、营销费用增加等，导致其营业利润还不到预期值的五分之一，为757亿韩元。市价总额名列第一和第二位的三星电子和SK海力士半导体因市场景气回落，其营业利润还不到预期值的19.3%和13%，从而被纳入“上市企业业绩不振”的名单。