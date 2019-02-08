2月8日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1143.56，1元人民币兑韩币的汇率是1比173.85。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1104.24，1元人民币兑韩币的汇率是1比157.31。2月8日韩国综合股价指数（KOSPI）以2177.05点收盘，下跌26.37点，跌幅1.20%。科斯达克指数（KOSDAQ）以728.72点收盘，下跌0.07点，跌幅0.01%。