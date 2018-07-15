印度总理莫迪21日对韩国进行国事访问 重申支持半岛和平

韩国国际广播电台报道：青瓦台发言人金宜谦14日在记者会上表示，应文在寅总统的邀请，印度总理莫迪将从21日起对韩国进行为期两天的国事访问。这是2015年后，印度总理时隔4年首次访韩。22日，文在寅将与莫迪举行首脑会谈。韩国和印度是“特别战略伙伴关系”，双方将就实质性合作领域推广至基础设施、科学技术、太空和防御产业等有关方案深入进行讨论。此外，印度将对韩国政府推进的“韩半岛和平进程”表示全面支持，双方还将就国际社会和平与繁荣有关合作方案进行讨论。