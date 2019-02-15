2月15日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1148.45，1元人民币兑韩币的汇率是1比174.65。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1108.95，1元人民币兑韩币的汇率是1比158.03。2月15日韩国综合股价指数（KOSPI）以2196.09点收盘，下跌29.76点，跌幅1.34%。科斯达克指数（KOSDAQ）以738.66点收盘，下跌3.61点，跌幅0.49%。