2月20日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1143.16，1元人民币兑韩币的汇率是1比175.32。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1103.84，1元人民币兑韩币的汇率是1比158.64。2月20日韩国综合股价指数（KOSPI）以2229.76点收盘，上涨24.13点，涨幅1.09%。科斯达克指数（KOSDAQ）以750.69点收盘，上涨2.64点，涨幅0.35%。