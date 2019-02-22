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经济

2月22日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

Write: 2019-02-22 15:44:42

2月22日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1144.89，1元人民币兑韩币的汇率是1比175.65。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1105.51，1元人民币兑韩币的汇率是1比158.93。

2月22日韩国综合股价指数（KOSPI）以2230.50点收盘，上涨1.84点，涨幅0.08%。科斯达克指数（KOSDAQ）以743.38点收盘，下跌3.95点，跌幅0.53%。
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