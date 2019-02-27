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经济

2月27日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

Write: 2019-02-27 15:43:21

2月27日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1139.09，1元人民币兑韩币的汇率是1比175.64。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1099.91，1元人民币兑韩币的汇率是1比158.92。

2月27日韩国综合股价指数（KOSPI）以2234.79点收盘，上涨8.19点，涨幅0.37%。科斯达克指数（KOSDAQ）以752.16点收盘，上涨5.07点，涨幅0.68%。
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