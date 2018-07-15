三一独立运动一百周年纪念仪式在美国曼哈顿举行

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：在三一独立运动一百周年之际，美国纽约曼哈顿进行了三一节纪念活动。美国当地时间1日中午12时在联合国总部前广场，400多名旅美韩侨身穿传统服饰、手持国旗太极旗、齐声高喊“万岁”等口号，由此倡导先祖崇高的爱国独立精神。据悉，当地韩国侨民手持太极旗与大型横幅在曼哈顿一带游行，并重现了100年前的独立万岁运动。本次是自纽约州政府将3月1日指定为‘三一运动日’之后举行的首次纪念活动。爱国先烈柳宽顺女士的侄孙女柳惠京(音译)参加了当天的纪念活动。据悉，美国纽约市区举办了美洲地区独立运动历史回顾展，展览会陈列了三一运动时期用于印制太极旗的木刻板等历史遗物及其相关资料。据史料记载，1919年3月1日，33名爱国志士作为民族代表发表了《独立宣言》，并在全国各地掀起了一股反抗日本帝国主义殖民统治的浪潮，该运动最终因日本军队的强行镇压而失败。据统计，当年韩国共有200万名民众参加了3·1独立运动，7500多人在这一运动中壮烈牺牲，16000多人受伤，46000多人被关进了监狱。三一独立运动促使韩国独立运动人士在中国上海成立了大韩民国临时政府以及在海内外有组织地举行抗日救国活动。该运动提高了韩国国民近代民众革命的意识以及对建立自主独立的国家和民族统一的强烈期盼。