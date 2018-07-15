文在寅总统主持召开国家安全保障会议

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅在时隔9个月之后，于4日下午在青瓦台主持召开国家安全保障会议(NSC)全体会议。文在寅总统在会上说，在国际社会维持对北韩制裁的框架内，通过发展南北韩关系，力争寻求有助于美北对话的方案。在谈到于越南河内举行的第二次美北首脑会谈时，文总统说，这次的会谈结果令人惋惜，但从中也确认了北韩和美国间的对话成果。在此次河内会谈中，美北双方谈论了有关完全废弃宁边核设施的问题，北韩有意让美国有关人员前往验证其作为核开发基地的宁边核设施的废弃工作。美北双方还讨论了部分解除对北韩制裁的方案，这是本次美北首脑会谈所取得的一大进展。文总统说，特朗普总统在第二次美北首脑会谈结束后向记者说明了会谈破裂的原因并表示，他对北韩国务委员会委员长金正恩继续保持信赖，并对美北首脑会谈持乐观态度。美国无意通过制裁、加强军事训练来对北韩施压，文总统对此给予高度评价。他说，解决北韩核问题还需要时间，此次会谈只是取得重大协议的一个过程。韩国希望美北双方继续保持对话，在不远的将来，美北首脑再度会晤，就被搁置的协议内容达成妥协。文在寅总统最后要求政府有关部门拟定其在三一节纪念词中所提出的短期和中长期新韩半岛机制的构想。文在寅总统在当天的国家安全保障会议全体会议上听取了外交通商部长官康京和、统一部长官赵明均、国防部长官郑景斗所做的工作报告。与会者对第二次美北首脑会谈的内容给予评价，并商讨了今后的应对方案。