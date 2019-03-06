3月6日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1148.55，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.35。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1109.05，1元人民币兑韩币的汇率是1比159.57。3月6日韩国综合股价指数（KOSPI）以2175.60点收盘，下跌3.63点，跌幅0.17%。科斯达克指数（KOSDAQ）以746.70点收盘，下跌1.25点，跌幅0.17%。