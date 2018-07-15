博尔顿：美国继续监视北韩导弹动向

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韩国国际广播电台报道：美国国家安全事务助理博尔顿当地时间10日在谈到北韩东仓里导弹发射场有修复迹象时，表露出对相关争议进一步扩散的警惕，同时也向北韩发出了警告。博尔顿当天在美国广播公司（ABC）一档节目中，在主持人问到“北韩是否即将发射导弹或卫星”时表示，不愿对此进行猜测，也不愿对具体事宜进行答复。美国目前通过各种侦察设备继续监视北韩。在主持人问到“从河内美北首脑会谈前的2月22日起，东仓里有一些特别动向，是否提前把握有关情况”时，博尔顿未进行正面回答，仅称不愿谈论涉及情报的问题。在主持人问到“如果北韩实际发射导弹，美北首脑会谈会否受影响”时，博尔顿也表示“不愿进行猜测”，并称特朗普总统对自己与金正恩委员长的关系很有自信。博尔顿还说，韩国可能已向北韩了解东仓里导弹发射场修复疑惑，将于11日同韩国国家安保室长郑义溶讨论该问题。博尔顿在介绍美国的无核化概念时，提到了取消核武器项目以及废除浓缩铀和钚再处理能力等内容。博尔顿还说，消除包括生化武器在内的大规模杀伤性武器对驻韩美军、韩国和日本来说非常重要。在此背景下，美国《纽约时报》援引美国情报当局官员的话报道称，北韩在新加坡美北首脑会谈到河内会谈这段时间内，生产了可制造6枚核炸弹的核物质。