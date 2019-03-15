3月15日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1157.20，1元人民币兑韩币的汇率是1比177.62。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1117.40，1元人民币兑韩币的汇率是1比160.72。3月15日韩国综合股价指数（KOSPI）以2176.11点收盘，上涨20.43点，涨幅0.95%。科斯达克指数（KOSDAQ）以748.36点收盘，下跌7.06点，跌幅0.93%。