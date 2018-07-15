首尔物价水平位居全球第7

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韩国国际广播电台报道：英国《经济学人》周刊下属经济分析机构“经济学人智库(EIU)”当地时间18日发布的《全球生活成本报告》显示, 在接受调查的全球133座城市中，首尔的物价水平同美国纽约和丹麦哥本哈根等并列第7位，相较去年下滑1位。该报告以纽约作为基准城市，将其指数设定为100，并根据囊括世界各城市的饮食、服饰、居住、交通、学费等160多种产品与服务价格的“全球生活成本指数(WCOL index)”，为全球城市物价排名。据调查，首尔、纽约、哥本哈根的生活成本指数均为100。报告显示，首尔的面包平均售价为15.59美元/公斤，在全球物价排名前10位的城市中位居首位；男士正装的平均价格为2074.03美元，仅次于纽约(2729.77美元)，位居第二；啤酒的平均售价为3.13美元，仅次于纽约(3.33美元)和苏黎世(3.25美元)，位居第三；相反，首尔女性理发价格为60.13美元，属于最便宜的城市。根据调查，全球物价最高的城市为法国巴黎、香港和新加波，瑞士苏黎世排在第4，日内瓦与日本大阪并列第5，以色列特拉维夫与美国洛杉矶并列第10。全球物价最便宜的城市为委内瑞拉加拉加斯，其次为叙利亚大马士革。