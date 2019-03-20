3月20日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1150.18，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.73。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1110.62，1元人民币兑韩币的汇率是1比159.91。3月20日韩国综合股价指数（KOSPI）以2177.10点收盘，下跌0.52点，跌幅0.02%。科斯达克指数（KOSDAQ）以749.76点收盘，上涨0.85点，涨幅0.11%。