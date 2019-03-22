3月22日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1150.18，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.92。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1110.62，1元人民币兑韩币的汇率是1比160.08。3月22日韩国综合股价指数（KOSPI）以2188.95点收盘，上涨2.07点，涨幅0.09%。科斯达克指数（KOSDAQ）以743.97点收盘，上涨0.45点，涨幅0.06%。