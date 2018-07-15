南北韩组联队出战女子手球世锦赛遗憾告吹

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韩国国际广播电台报道：南北韩组建联队共同出战将于今年11月在日本熊本县举行的第24届世界女子手球锦标赛的希望落空。据韩国手球界透露，最近国际手球联合会（IHF）向大韩手球协会发来公文，称北韩通报将不参加此次世锦赛，因此南北韩组成联队参赛恐难以实现，并对此表示遗憾。今年1月南北韩组成联队参加了德国和丹麦共同主办的第26届世界男子手球锦标赛，这也是双方史上第一次组联队参赛。联队在排位赛中击败日本队，斩获手球史上首胜。在与东道主德国队进行首场比赛时，国际奥委会主席托马斯·巴赫、德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔以及南北韩驻德国大使等均亲自到场观战。2019世界女子手球锦标赛将于11月30日至12月15日在日本熊本县举行。韩国手球界相关人士称，国际手联这次也非常希望南北韩能够组成联队参赛，韩国方面也表示，只要增加参赛选手名额，会积极考虑。今年1月男子手球联队组建当时，国际手联考虑到韩国选手的利益，为联队增加了4个名额。据悉，组建男子手球联队也是在国际手联的提议下实现的。但对于国际手联这一次的提议，北韩以“无法安排日程”为由予以拒绝。去年8月，北韩女子手球队出战雅加达-巨港亚运会，虽以22：39负于韩国队，位列第5，但仍显示出不俗实力。此前，各方均认为此次组建女子手球联队并非易事。在男子项目上，由于与世界顶级水平国家之间存在着实力差距，因此其他国家没有对联队表示太多反对。但女子项目不同，韩国队实力不可小觑，北韩女子手球实力也远超男子，若增加参赛选手，想要获得其他国家的同意并不容易。但国际手联仍积极推动南北组建联队，然而，随着北韩表示无法参赛，在2019世界女子手球锦标赛上组建南北联队的难度也随之加大。