特朗普推文显示美政府出现裂痕

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普上周末发表推文表示已下令撤销对北韩新一轮制裁后，美国内部掀起了一场风波。美国媒体报道称，美国政府内部出现裂痕，执政党共和党内部人士也对此予以谴责并表达了忧虑。美国《华盛顿邮报》分析认为，特朗普的推文显示特朗普和参谋阵营围绕北韩问题产生了意见分歧。报道表示，精通美北谈判事务的美国当局者称，特朗普亲自向北韩国务委员长金正恩释放希望与北韩保持良好合作关系的信息。与此相反，对北韩强硬派、美国国家安全事务助理博尔顿则通过推特对美国财政部新一轮对北韩制裁表示欢迎。报道还称，在第二次美北首脑会谈时期，美国当局者为防止博尔顿对会谈造成负面影响，令其缺席美北首脑晚宴。会谈次日，为应对突发情况，博尔顿出席了扩大会谈。美国时事周刊《时代周刊》和媒体《政治》（Politico）也表示，虽然美国情报当局和有关部门持怀疑态度，但特朗普依然对美北核谈判抱有期待。执政党共和党也对特朗普的推文内容持否定态度。有部分人士称，特朗普加剧了各种对外措施的不确定性，并担心或影响对北韩施压基调。河内美北首脑会谈后，美国财政部21日起对北韩实施新一轮制裁。22日，特朗普发表推文表示，自己下令撤销对北韩新一轮制裁。